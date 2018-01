«Teel olümpiale 1/6»: otsides ja meenutades Eesti kiiruisutamise lätteid

Tegemist on esimeste olümpiamängudel võistlevate Eesti kiiruisutajatega pärast 1968. aastal Grenoble’is võistelnud Ants Antsonit. Aga saates oli juttu ka 1964. aastal Innsbruckis 1500 meetri distantsil olümpiavõitjaks tulnud Antsonist, keda meenutas raadio-ajakirjanik Tiit Karuks.

Pyeongchangi taliolümpiamängude suusatamisülekandeid kommenteerivad Kanal 2-s Margus Uba ja Timo Tarve, kes tutvustavad saates oma töö köögipoolt.

Kuueosaline saatesari «Teel olümpiale» jälgib neid Eesti talisportlasi, kes asuvad juba veebruaris taliolümpiamängudel Eesti eest võistlustulle. Alates suvest on kaamerad saatnud sportlasi nende ettevalmistusel suurvõistluseks.

Fookuses on spordialad, mis eestlaste meeli on alati köitnud ja kaasa elama pannud, sh kahevõistlus, murdmaasuusatamine, laskesuusatamine ja suusahüpped. Samuti annab saatesari põneval moel ülevaate taliolümpia ajaloost ning suurvõistluse eel ennustatakse, keda saadab edu Pyeongchangis toimuvatel mängudel.