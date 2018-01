Pettunud Bjørndalen põgenes meedia eest metsa mõtteid koguma

Eile 52. koha teeninud Bjørndalen oli tulemuses sedavõrd pettunud, et ei tahtnud oma sõitu ajakirjanikele lahata. Pärast metsas mõtetekogumist käis Bjørndalen pressitelgist läbi ning andis sellest ka ajakirjanikele mõista.

Bjørndalen on praegu suure pinge all, sest peab nädalavahetusel kindlasti hästi esinema, et endale olümpiakoht välja teenida. Mees on suurt pinget ka ise tunnistanud.

Eilse sprindi võitis Martin Fourcade, kes edestas norralasi Emil Hegle Svendsenit ja Johannes Thingnes Böd. Eestlastest oli parim 42. koha teeninud Kalev Ermits.

