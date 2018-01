Pettunud Zahkna säilitas huumorimeele: tahaks anda samasuguse intervjuu nagu «Tujurikkuja» käija

Tiirus korra eksinud Zahkna kaotas võistluse võitjale Martin Fourcade'ile 3.15,1. Võistlusjärgses intervjuus ETV-le viitas laskesuusataja «Tujurikkujale».

«Teine ring - ul-me kui raskeks läks. Tahaks anda intervjuu, mille «Tujurikkuja» käija andis,» vahendab ERRi spordiportaal Zahknat. «Ei tundnud end üldse enda kehas täna.»

«Maru paljuks läheb neid, et «ei ole see päev». Aastavahetuse perioodil tegelesin rohkem sellise üldjõu tõstmisega. Tundsin, et esimene trimester jäi lihasjäikusest ja plahvatusest puudu. Rassisin jõusaalis.»

