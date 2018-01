Kuzmina jätkas ülekaaluka võiduga, Tomingas langes kolm kohta

Kuzmina edestas teisena lõpetanud itaallanna Dorothea Wiererit (+1.04,4, 0 trahvi) ja 22. Kohalt alustanud ukrainlannat Vita Semerenkot (+1.10,2, 0 trahv). Eile teise koha saanud soomlanna Kaisa Mäkäräinen tegi suisa kolm möödalasku ning langes viiendaks (+1.23,4).

Eile 23. sünnipäeva tähistanud Tomingas alustas sõitu 52. kohalt ning tegi kolm möödalasku. Eestlanna sai protokolli kirja 55. koha (+5.58,8).

no troubles for Kuzmina, quick and fast shooting is sealing her win in #OBE18 but who can take the podium? it's exciting and you can watch it on https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/nNiGSKF7Tk