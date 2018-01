Ermits: märkidele peaks pihta saama ka siis, kui ühe kepiga tiiru tuled

«Enne teist tiiru sõitsin jalad laiali ja murdsin kepi. Läksin ühe kepiga tiiru ja see ajas mõtteid teisele lainele. Üldiselt peaks ikka pihta saama ka siis, kui ühe kepiga tiiru tuled,» sõnas teises lasketiirus kaks eksimust teinud Ermits ERRi spordiportaalile.

Kokku kolm trahviringi läbinud eestlane kerkis stardipositsiooniga võrreldes seitse kohta ning kaotas triumfeerinud prantslasele Martin Fourcade’ile kolme minuti ja 45 sekundiga.

«Selle üle on küll hea meel, et punkti sain, aga võistlus oli kehvake. Algus ei saanud sõitu käima, mingi väsimus on sees,» kommenteeris Ermits.