Video: Stoch kordas nelja hüppemäe turneel ajalugu

Sama saavutuseni – triumfeerinud kõikidel osavõistlustel – on varem jõudnud vaid Sven Hannawald, kes võidutses aastatel 2001-2002. See jäi sakslase ainsaks üldvõiduks nelja hüppemäe turneel.

Stoch lendas viimasel osavõistlusel Austrias Bischofshofenis teises voorus 137 meetri kaugusele ja teenis 275,6 punkti, edestades lähimaid konkurente Anders Fannemeli (Norra) ja Andreas Wellinger (Saksamaa) vastavalt 3,2 ja 5,1 punktiga.

Üldarvestuses oli 1108,8 punkti kogunud poolaka edu mäekõrgune. Talle järgnesid Wellinger 1039,2 ja Fannemel 1021,3 punktiga. Esikuuikusse mahtusid ka jaapanlane Junshiro Kobayashi (1021,1 p), norralane Robert Johansson (1009,4 p) ja poolakas Dawid Kubacki (1003,0 p).

HISTORY



Kamil Stoch wins the Four Hills Grand Slam ... just the second man in history to do so pic.twitter.com/Kx9FfmKS1g