Veerpalu-distantsi endine valitseja on enne olümpiat langenud madalseisu

34-aastane Heikkinen teenis nädalavahetusel Rootsis Piteas toimunud Skandinaavia karikaetapil 15 kilomeetri eraldistardist vabatehnikasõidus alles 32. koha (+1.45,3). Tagasihoidlik tulemus pani 2011. aasta 15 kilomeetri eraldistardist klassikasõidu maailmameistri tänasest 30 kilomeetri klassikadistantsist loobuma.

«Rääkisime Mattiga ja ta ütles, et läheb koju Jyväskylässe. Ma ei tea, mis on lahti, aga fakt on see, et ta ei suuda praegu supersooritust teha. Tõsi, Skandinaavia karikasarja tase on väga kõva. Kui sa pole suurepärases vormis, võib ka sellise tasemega sportlane langeda esimestest väga kaugele,» sõnas Soome koondise üks treenereid Ville Oksanen Ylele.

Murdmaasuusatamise võistlustega tehakse Pyeongchangi olümpial algust 10. veebruaril. Andrus Veerpalu ja Matti Heikkineni lemmikala ehk 15 kilomeetri eraldistardist klassikasõitu Lõuna-Koreas kavas pole.