Ametlik: Noriaki Kasai teeb Pyeongchangis olümpiaajalugu

Tegemist on maailmarekordiga. Praegu jagab Kasai antud arvestuses esikohta Venemaa kelgutaja Albert Demtšenkoga. Nende mõlema jaoks oli 2014. aasta Sotši taliolümpia seitsmes. Kasai võitis Sotšis 41-aastasena suurel mäel hõbeda ja võistkondlikult pronksi. Demtšenko sai kaela kaks hõbedat (ühekelk ja teatesõit), ent praeguseks on venelase tulemused tühistatud ja talle on määratud eluaegne olümpiamängudel osalemise keeld. Põhjuseks osalemine Venemaa riiklikus dopinguprogrammis.

Kasai debüteeris taliolümpial 1992. aasta Albertville'is ja enne Sotši mänge oli ta võitnud vaid ühe medali - meeskondliku hõbeda 1994. aastal Lillehammeris. MK-etappide esikohti on Kasai arvel 17, MM-medaleid seitse (kaks hõbedat, viis pronksi).

Jaapani suusahüppekoondisesse kuuluvad Pyeongchangis lisaks Kasaile vennad Junshiro ja Ryoyu Kobayashi, Daiki Ito ja Taku Takeuchi. Kuna igal alal (suur mägi, normaalmägi, võistkonnavõistlus) saab Jaapan välja panna neli sportlast, võib teoorias juhtuda, et Kasai küll sõidab Pyeongchangi, aga ei saa seal võistelda, ent see on siiski ebatõenäoline.

Eelmisel aastal hüppas Kasai Vikersundi lennumäel isiklikku rekordit tähistanud 241,5 meetrit: