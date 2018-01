Uskumatu! Suusatamise Eesti meistrivõistlused toimuvad!

Esialgne plaan nägi ette, et kolmapäeval võisteldakse Otepääl klassikasprindis, neljapäeval vabatehnika eraldistardis ning pühapäeval suusavahetusega sõidus. Otepääl valitseva lumepuuduse tõttu viiakse võistluse üle Haanjasse ja muudetakse programmi. Laupäeval on kavas vabatehnika eraldistart (naistel 10 ja meestel 15 km) ning pühapäeval suusavahetusega sõit (naistel 7,5+7,5 km ja meestel 15+15 km). Klassikasprint lükkub edasi.

Kuigi rajaprofiil erineb Otepää omast, omavad nädalavahetuse Haanja võistlused FISi kategooriat, mis tähendab, et 1) tegemist on avatud jõuprooviga, kus osalevad (väljaspool Eesti MV arvestust) ka teiste riikide sportlased, 2) tegemist on võistlusega, kus saab teenida korralikke FIS-punkte, mis võivad suurendada sportlase šanssi kvalifitseeruda Pyeongchangi taliolümpiamängudele.

Eesti juhtivad suusatajad peaksid viimaste teadete kohaselt Haanjas stardis olema.