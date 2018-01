Vaid mõned kuud kiiruiskudel olnud ameeriklanna teenis olümpiapileti

Reedel USA katsevõistlustel 500 meetri võistlusel kolmanda koha teeninud Jackson on sealjuures kiiruisutamisega tegelenud vaid neli kuud.

«Ega ma seda oodata küll ei osanud, sest olen alles algaja,» kommenteeris Jackson oma olümpiapileti teenimist. «Ma ei suuda seda ikka veel uskuda.»

Jacksonil on küll kõvasti kogemust rulluiskudel, kuid jääl kiiruisutamisega hakkas ta tegelema alles septembris.

Nii vägeva saavutuse ees võtab mütsi peast ka Norra kiiruisutamisekspert Even Wetten. «Temas on väga palju potentsiaali. Sel korral ta ilmselt veel kuldmedali peale ei sõida, kuid nelja aasta pärast on tal uus võimalus,» ütles Wetten.

