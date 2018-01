Kowalczyk olümpiapingest: viskasin medalid lihtsalt kapi peale ja võistlesin edasi

«Igal olümpial on olnud midagi, mis on sügavalt meelde jäänud ja mind liigutanud. Olin algaja, kes püüdis medaleid, aga sai ka vigastada. Mõtlen, kui teistsuguse tundega lähen sinna nüüd kui lõpetan karjääri,» sõnas ta Poola televisiooni aastalõpusaates.

Kahekordne olümpiavõitja tunnistas, et kuigi on osalenud nii Torino, Vancouveri kui Sotši olümpiamängudel, siis pole ta kunagi käinud ei ava-ega lõputseremoonial. «Pidin endast alati 1500 protsenti andma. Vancouveri olümpiamängudel viskasin medalid lihtsalt öökapi peale. Ma isegi ei vaadanud neid. Teadsin, et mul on järgmine start veel ees... ja võistlesin edasi.»

Veidi pärast Sotši olümpiamänge tunnistas Kowalczyk, et vaevleb depressiooni käes. Ta ütles avalikult, et depressioonilangemise põhjuseks oli 2013. aastal aset leidnud nurisünnitus.

Poolatar tunnistas, et kui ta ei võistleks klassikasprindis ja 30 kilomeetri klassikasõidus medalite eest, ei hakkaks ta Lõuna-Koreasse minemagi. Pyeongchangi olümpiamängude rajad talle aga istuvad: 2017. aasta alguses võitis ta olümpialinnas peetud MK-etapil naiste 7,5+7,5 km suusavahetusega sõidu.

«Teisalt on seal vähemalt kümme medalipretendenti. Sprindis isegi rohkem. Õnne on vaja!»

Kowalczyk võitis 2006. aastal Torino olümpiamängudel 30 km vabatehnikasõidus pronksmedali, 2010. aastal tuli ta Vancouveris 30 klassikasõidus olümpiavõitjaks, sai sprindis hõbemedali ning suusavahetusega sõidus pronksmedali. 2014. aastal Sotšis tuli ta 10 km klassikasõidus olümpiavõitjaks.