Eesti mäesuusatajate vahel läheb olümpiapileti nimel rebimiseks

Eesti Suusaliidu mäesuusatamise juhataja Margot Paali sõnul kinnitatakse koondis 23. jaanuaril, mil ilmuvad ka viimaste võistluste FIS-punktid. Kui aasta lõpus oli olümpiakohale kõige ligemal Tõnis Luik ja tema kannul vend Juhan Luik, siis nüüd pakub neile konkurentsi ka Tormis Laine.

Austrias elav 17-aastane mäesuusataja sai eile ja üleeile Itaalias, Vipitenos suurslaalomis vastavalt neljanda ja seitsmenda koha, millega teenis karjääri kõrgeima FIS-punkti (30,90). Sellega läks ta slaalomi arvestuses ka Luigest (38,72) mööda, kuid suurslaalomi arvestuses on juhtimas Luik (41,28 vs. 63,74). Olümpial on kavas mõlemad distantsid, kuid sellist võimalust, et Laine stardiks slaalomis ja Luik suurslaalomis, Eestil pole. Pyeongchangi saab sõita vaid üks kahest.

«Luik pole saanud USA-s ilmastikutingimuste tõttu üldse sõita, järgmine võistlus toimub sel nädalal. Vaatame, mis tema teeb, kuid tõepoolest – olukord on väga põnev,» sõnas Paali Postimehele.

EESTLASED FIS PUNKTITABELIS:

FOTO: FIS

Naistest konkureerivad olümpiakohale Lise Anette Vaher ja Anna Lotta Jõgeva, kelle FIS-punkti arvestus on samuti väga tasavägine. «Anna Lotta tahtis minna ka juunioride MMile, mis toimub enne olümpiat,» rääkis Paali.