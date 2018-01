Suure tagasilöögi saanud Northug vajab olümpiale pääsemiseks imet

Kunagi maailma murdmaasuusaradasid ainuvalitsenud Petter Northugi šansid jõuda Pyeongchangi taliolümpiamängudele said ränga hoobi. NRK kirjutab, et kahekordne olümpiavõitja haigestus ja ei saa osaleda tänavustel Norra meistrivõistlustel. See muudab tema Lõuna-Koreasse reisimise šansid pigem teoreetiliseks.