Venemaa krahh toob edu Soomele ja veel seitse ennustust Pyeongchangi eel!

Deutchland, Deutchland über alles

Statistikaagentuuri prognoosi kohaselt peaks 25. veebruaril olümpiatule kustumisel medalitabeli tipus triumfeerima Saksamaa koondis kokku 40 medaliga. Sakslastele ennustatakse 14 kuldmedalit – sealjuures peaks näiteks Laura Dahlmeier võtma laskesuusaradadelt kuuest võimalikust kullast viis ja leppima sprindis hõbedaga –, mis on sama palju kui Norral, kuid nende ülejäänud medalisaak peaks tulema kogukam.

Northugi medalid?! Petter Northug peaks Gracenote’i arvates oma OM-medalite kollektsiooni kasvatama kolme hõbeda (50 km, individuaalne ja võistkondlik sprint) võrra. Tegelikkuses ei mahu mees aga ilmselt Norra koondisessegi. Suusatalve ainuvalitseja Johannes Høsflot Klæbo peab aga näiteks leppima kõigest kahe kulla (sprint ja 4x10 teatesõit, kus võiks meeskonda kuuluda ka prognooside kohaselt kõikvõimas Northug) ning ühe pronksiga.

Staaritud ameeriklased

USA peaks Pyeongchangist lahkuma kümne kullaga. Ühtegi megastaari nende olümpiavõitjate nimekirjas aga pole – näiteks mäesuusakuninganna Lindsey Vonn võitvat vaid ühe hõbeda ja pronksi ning ei grammigi enamat. Kuna hokiliiga NHL olümpiamängude ajaks võistluspausi ei tee, siis USA koondisele medalit ei ennustata. Võrdluseks, Kanada olevat ikkagi suurim kullasoosik.

Võõrustajate pidu Kas tõesti saavad lõunakoeralased kodustel mängudel rõõmustada tervelt kümne medali üle? Yun Sung-Bin peaks teenima hõbeda skeletonis ning kõik ülejäänud medalid – veel seitse kulda ja kaks hõbedat – ootavad võõrustajaid kiiruisutamises.

Venemaale 0, venelastele ohtralt kulda-karda

Üks riik, kes on võrreldes eelnevate ennustustega tabelist kadunud, on Venemaa – Rahvusvaheline Olümpiakomitee ei luba meie idanaabreil rahvuskoondisena Pyeongchangis võistelda ja seetõttu ei saa nad ka midagi võita. Küll aga ennustatakse korralikku saaki iseseisvaste olümpiasportlastena võistlevatele venelastele – kokku neli kulda, kuus hõbedat ja üheksa pronksi.

Kuna lõpliku startivate venelaste nimekirja veel pole, on Gracenote läinud erakordselt konservatiivset teed ja kõik nende medalid ümber jaganud. Tabeli tipp seetõttu aga ei muutunud: Saksamaa medaliarv on kasvanud küll viie ja Norra oma nelja võrra, aga ühtegi kulda nad juurde ei saanud. Meie naabritest on ümberjagamisest võitnud ainsana Soome, kes peaks teenima ühe lisapronksi.

Lätlastele vähe, aga säravalt, soomlastele palju, aga tuhmilt Kui pakkuda Soome spordifännidele seitset olümpiamedalit, võetaks see ilmselt hea meelega vastu. Kui aga mainida, et kõik aurahad on pronksist karda, tundub tehing juba veidi nirum. Ühe medali peaks tooma laskesuusataja Kaisa Mäkäräinen, neli murdmaasuusatajad ning hokiturniiril kerkivad poodiumile nii mees- kui naiskond. Lätlastele prognoositakse kõigest ühte medalit, aga see-eest kuldset! Martins Dukurs peaks jääma skeletonirajal alistamatuks.

Kuldne kääbus

Tina Weirather on naiste ülisuurslaalomis soosik, mis tähendab, et Liechtenstein võib võita oma ajaloo kolmanda olümpiakulla. Esimesed kaks tulid 1980 Lake Placidi mängudelt ja samuti mäesuusatamises – Hanni Wenzel oli parim nii slaalomis kui ka suurslaalomis.