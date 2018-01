Fourcade vs. Norra: mitte duell, vaid sõda

Sel talvel on aga läinud andmiseks. Viis aastat noorem norralane Johannes Thingnes Bø on otsustanud Fourcade’i valitsejatrooni tõsimeeli kõigutama asuda. Senisel 11 võistlusel on võitjaau kellelegi kolmandale loovutatud vaid korra – Östersundis Johannese vanemale vennale Tarjeile. Fourcade haaras aasta alguses liidriohjad küll tugevama õigusega taas endale, ent vahe Bø’ga ei ole veel liiga suur – täpselt 50 punkti – ja kuu enne olümpiat püsib publikut paeluv intriig õhus.

«Igav pole kindlasti enam kellelgi: ei sportlastel endil ega ka kõrvaltvaatajatel. Ma ei kannaks mingil juhul veel päris maha ka teisi,» esitas Eesti koondise lasketreener Indrek Tobreluts nägemuse tähtede hetkeseisust.

Nii tema kui ka endine Eesti koondislane, nüüdne teleekspert Margus Ader rõhutasid: kui Fourcade (29) on oma lae juba kätte saanud, siis Bø (24) alles areneb. Ning just see olukorra nii põnevaks teebki. «Mullu oli Fourcade ebareaalselt võimas. Täiesti loogiline, et noorem mees liigub talle järjest lähemale,» sõnas Ader.

Kuningas kogus hoogu ja paugutab nüüd taas

«Fourcade’i selge pluss on stabiilsus ja see teeb temast endiselt MK üldvõidu suursoosiku. Aga kui varem valitses ta nii rajal kui tiirus, siis nüüd on Bø tekitanud olukorra, kus Fourcade’il võib tekkida mõtlemise koht. Seni on ta ka tänavu saanud hakkama suuremaid riske võtmata, aga varasemast mugavustsoonist on ta välja toodud. Trooni hoida on ju teadupärast ikka keerulisem kui seda rünnata,» arutles Tobreluts enne eilset 20 km võistlust Ruhpoldingis, kus Fourcade noppis viienda järjestikuse võidu ja rekordilise 14. poodiumikoha ühtejutti.

Bø peamine trump on päevselge: kiirus suusarajal. Iseäranis ilmekalt sobib näiteks eelmisel MK-etapil Oberhofis nähtu: Bø sõitis võrreldes Fourcade’iga tagasi kaks trahviringi. Varem ei tulnud midagi sellist kõne allagi.

«Lisaks on Bø tiirudes kiirem. Eriti lamades laskmise kiiruses jääb Fourcade päris maailma keskmisele tasemele, võrreldes Bø’ga annab ta seal selgelt liiga palju ära. Ent seni on ta võinud seda endale lubada,» tõi Tobreluts esile ning üldistas: «Bø sooritustest joonistub selgelt välja käekiri: kaotada pole midagi. Ta alustab sõite eriti agressiivselt. Nooruslik uljus toob õnnestumisi, aga on toonud ka eksimusi.»

Sestap mindi vähemalt seni stardikanga alt teele teadmisega: kui Bø suudab märke alla tulistada suure rivaaliga võrdselt, pole Fourcade’il suurt võimalust. Kuni jõuludeni noppis noorem mees täpselt selle mudeli järgi muudkui esikohti – seitsmest viis –, ent seejärel on võidurõõmu maitsnud üksnes Fourcade. Eile toimus seejuures oluline nihe: kumbki teenis ühe trahviminuti, ent Fourcade edestas Bø’d terve minutiga.

«Fourcade on enesekindluse taas kätte saanud. Ta on psühholoogiliselt hirmtugev. See on vaieldamatult tema suurim trump,» sõnas Ader ja tõi esile ühe huvitava nüansi: «Viimasel ringil päris üks ühe vastu ei ole nad tänavu veel vastamisi sattunud. Sellist võitlust oleks huvitav vaadata.»