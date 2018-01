18-aastaste Soome iluuisutajate vihane duell olümpiakoha nimel

Soome uisuliidu kriteerium on üheselt mõistetav: kumb neiudest kogub tänavusel hooajal suurema punktisumma, lendab veebruaris Lõuna-Koreasse. Hetkeseisuga on kohas kinni Peltonen, kes on kogunud 164,11 punkti.

Eilsel Soome meediale korraldatud pressikonverentsil istusid Peltonen ja Lindfors ühel diivanil kui ida ja lääs (Lindfors armastab nimelt treenida Venemaal, Peltonen aga USA-s), nagu kirjutas Ilta-Sanomat. Neiud ei vaadanud üksteisele kordagi silma ja olid kogu pressikonverentsi aja äärmiselt tõsiste nägudega.

Kohalikud ajakirjanikud ei oska välja tuua põhjust, miks piigad üksteist ei salli. Öeldakse vaid, et Soome uisutamise ringkondades teavad kõik kõiki ja sealt on ilmselt lahkhelid ka tekkinud.

«Meil pole õigupoolest midagi ühist. Iluuisutamine on ainus asi, mis meid seob,» sõnas Lindfors. Ka Peltonen ei vaielnud sellele väitele vastu.

Taoline rivaliteet on tekitanud Soomes algava võistluse endisest suuremat huvi. See, kumb duellist võitjana väljub, selgub järgmise laupäeva õhtupoolikul, kui sõidetakse vabakava. Eestit esindab naiste üksiksõidus Kristina Škuleta-Gromova.

Vaata pilti eilselt pressikonverentsilt, mis ütleb neiude omavahelise läbisaamise kohta rohkem kui tuhat sõna, siit.