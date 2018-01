Eesti curlingupaar tõusis MK-etappide edetabelis rekordkõrgele

Eesti curlingu esipaar Turmann ja Lill asuvad vastavaldatud maailma edetabelis 78 868 punktiga kümnendal kohal. Tänu Eesti paari edule on Eesti riigina edetabelis kaheksandal kohal. Riikidest ees on vaid olümpial osalevad riigid.

Eesti curlingupaar Turmann/Lill saavutas möödunud nädalal Šveitsis toimunud MK-etapil neljanda koha. Sel hooajal on võistkonnal mängitud kolm MK-etappi ja veebruaris osaleb Eesti segapaar ka Tallinnas toimuval MK-etapil. Võistluskalendris on kirjas ka kevadel Venemaal toimuv MK-etapp.

Edetabeli eesotsas on Venemaa võistkond 234 702 punktiga. Teisel positsioonil on Šveitsi esipaar 156 820 punktiga ja kolmandal kohal Norra esindus 141 650 punktiga. Kõik need võistkonnad on ka olümpiamängudel osalejad. Vahetult Eesti paari ees on üheksandal kohal on USA olümpiaesindus.