Nigelate tulemustega Norra laskesuusataja vaevleb olümpia eel kriisis

Sotši olümpiamängudel segateatesõidus võidutsenud Eckhoffi tänavuse hooaja laskevorm on sisuliselt olematu. Hea kiirus suusarajal ei korva hulgaliselt kogunenud eksimusi lasketiirus.

Tänavusel hooajal on 27-aastase norralanna parimaks tulemuseks 22. koht hooaja esimesel MK-etapil Rootsis Östersundis. «Kuni hooaja alguseni sujus kõik probleemideta, kuid seejärel läks kõik valesti,» sõnas Norra meediale pettunud Eckhoff.

Olümpiahooajaks valmistudes mõtles Eckhoff medalist, kuid kehv hooaja algus on kahekordse maailmameistri plaanid segamini löönud. «Lootsin medalinõudlejate hulka kuuluda,» kommenteeris sportlane hooajaeelseid plaane.

Eelmisel nädalal jättis norralanna Saksamaal Oberhofis toimunud MK-etapi haiguse tõttu pooleli, kuid nüüd on Eckhoff tervenenud ja positiivselt meelestatud. «Hooaja algus kujunes nukraks, kuid mul on endiselt usk olemas ning suusatamine on muutunud nauditavamaks.»

Olümpia algab vähem kui kuu aja pärast, kuid Eckhoff arvab, et saavutab soovitud vormi õigeks ajaks. Kui meeste koondisest jääb ilmselt välja legendaarne Ole Einar Björndalen, siis naiste koondises Eckhoff enda koha pärast muretsema ei pea, sest norralannade üldine tase sellel hooajal on märkimisväärselt kehv. Heade tulemustega pole silma paistnud ka tema naiskonnakaaslased.