Galerii: Eesti suusameistrivõistlused võitis hiinlanna

Li edestas 10 km eraldistardist vabatehnikasõidus kaasmaalast Chunxue Chi-d 14,44 sekundiga. Venelanna Anastasia Kazakul kaotas 17,17 sekundiga. Mannima kaotas 41,4 sekundiga. Tema järel oli kuues Laura Alba ja seitsmes Anette Veerpalu.

Kuigi esialgne plaan nägi ette, et Eesti meistrivõistlused peetakse Otepääl, siis lumepuuduse tõttu viidi võistlus üle Haanjasse ja muudeti programmi. Haanja võistlus omab FISi kategooriat, mis tähendab, et 1) tegemist on avatud jõuprooviga, kus osalevad (väljaspool Eesti MV arvestust) ka teiste riikide sportlased, 2) tegemist on võistlusega, kus saab teenida korralikke FIS-punkte, mis võivad suurendada sportlase šanssi kvalifitseeruda Pyeongchangi taliolümpiamängudele.