Trump andis Fourcade'ile olümpia eel lisamotivatsiooni

Trump tõrjus neljapäeval Valge Maja ovaalkabinetis parteideülese senaatoriterühma kava, mis oleks lihtsustanud riikisaabumise reegleid Aafrikast ja Haitilt tulnutele, küsides, miks peaks USA lubama riiki immigrante «s***auguriikidest» («shithole countries»). Fourcade’ile läks teema väga hinge ning kommenteeris seda pärast meeste 4x7,5 km teatesõitu, kus Prantsusmaa jäi Norra järel teiseks.

Sel hooajal pole Prantsusmaa meeste teatesõidus Norrale vastu saanud. Hochfilzeni MK-etapil võitis Norra, Prantsusmaa oli kolmas, aga seal ei võistelnud ei Fourcade ega Norra selle talve staar Johannes Thingnes Bø.

Oberhofis võitis Rootsi, Norra oli kolmas ning Prantsusmaa viies, aga jällegi polnud võistkonnas ei Bød ega Fourcade'i. Eile oli esimene kord, kui mõlemad olid tulejoonel – Fourcade kolmandas, Bø neljandas vahetuses –kuid Prantsusmaa ikka Norrale vastu ei saanud. Vahe oli 24,9 sekundit.

«Norra oli meist ja teistest täna parem, aga üritame talle (Trumpile) olümpia ajal näidata, et me pole sitaauguriik,» kommenteeris Fourcade, et sai Trumpi väljaütlemisest Pyeongchangi olümpiaks ka lisamotivatsiooni.

Ühtlasi kommenteeris Fourcade enda ja Bø vastasseisu: «Ootan seda duelli olümpiamängudel väga. Olen teda mitu korda alistanud ning olen kindel, et saan teda lüüa, aga tema tunneb arvatavasti sama.»