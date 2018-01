Itaallane jättis Norra imemehe selja taha

Meeste sprindi finaalis sai selle hooaja absoluutne valitseja Johannes Høsflot Klaebo väga hea stardi, kuid temaga suutis sammu pidada Pellegrino. Itaallane jõudis ka finišisirgele esimesena ning suutis lõpuspurdis Klaebot 0,18 sekundiga edestada. Kolmas oli kvalifikatsiooni võitnud prantslane Lucas Chavanat (+0,98).

«Olen juba vanemaks saanud ning tean, et Klaebo ja Chavanat on must tugevamad. Tahtsin neid rünnata!» rõõmustas Pellegrino.

Finaali pääses ka Petter Northugi noorem vend Even Northug, kes jäi stardis magama ning leppis finaalis viimase kohaga.

Naiste sprindis sai Rootsi kaksikvõidu. Võitis Hanna Falk, kes edestas finišis 0,23 sekundiga Maja Dahlqvisti. Kolmas oli ameeriklanna Sophie Caldwell (+0,30). Kvalifikatsioonis teiseks jäänud Stina Nilsson kukkus ning leppis finaalis viimase kohaga (+7,56). Norra naissprinterite paremik Dresdenis ei võistelnud.