Eesti laskesuusanaised lõpetasid 1037 päeva kestnud ootuse

Esimeses tiirus hoidis Oja puhta laskmise järel suisa kaheksandat kohta (+6,9), kuid pidi püstitiirus eksimuse järel ühte varupadrunit kasutama (+31,0). Tomingas kasutas kahte varupadrunit, Lehtla nelja ning Gaim samuti nelja varupadrunit. Eesti kaotas võitnud Saksamaa naiskonnale +5.57,5, jäädes finišisirgel sekundiga alla Soome naiskonnale.

Saksamaa (0+9) alistas tihedas lõpuheitluses Itaalia (0+3) 2,9 sekundiga. Kolmas oli Rootsi (+17,2, 0+5), Norra (0+9) lõpetas neljandana.

