Lõpuks finišisse jõudnud Eesti teateneliku liige: nüüd on kindlam rajale minna

Teises vahetuses rajale läinud Tominga sõnul annab finišisse jõudmine naiskonnale vajalikku enesekindlust, kirjutab Biathlon.ee. «Ma usun, et meil kõigil on nüüd kindlam rajale minna,» lausus kahte varupadrunit kasutanud Tomingas.

Eestlannad jõudsid viimati teatesõidus finišisse 2015. aasta 13. märtsil Kontiolahti maailmameistrivõistlustel. Kuni tänaseni oli teatesõitudel alati liidritelt ring sisse saadud ning seetõttu lõppes Eesti naiskonna sõit enne finišit.

«Koht kohaks, aga me jõudsime finišisse ja mul on selle üle hea meel. On mille üle rõõmu tunda,» võttis Tomingas Eesti teateneliku esituse kokku.