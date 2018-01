Video: lumelaualegend kindlustas ulmelise skooriga olümpiapileti

Viimati teenis White nii palju punkte 2012. aasta X-mängudel.

«Kukkusin esimeses voorus, kukkusin teises voorus ja mõtlesin, et lähen kindla peale välja...kuni olin stardiväravas ning need kutid ütlesid, et tee esimesel korral 1440. See oli risk, aga läksin selle peale välja. Sain hakkama,» kommenteeris ta.

White tuli rennisõidus 2006. aastal Torinos ja 2010. aastal Vancouveris olümpiavõitjaks, ent jäi Sotšis 2014. aastal esimesena medalita.

USA olümpiakoondisesse pääsesid ka Jake Pates ja Ben Ferguson. 19-aastane Pates pole varem isegi X-mängudel võistelnud, kuid on osalenud noorte olümpiapäevadel. 22-aastane Ferguson sai eelmisel aastal Aspeni X-mängudel teise koha.