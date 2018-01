Veerpalu olümpiadebüüt pole võimatu

«Täna on kolm kindlat kohta: Raido Ränkel, Karel Tammjärv ja Marko Kilp. Eks Andreas (Veerpalu, tuli 15 km vabatehnikasõidus Eesti meistriks - toim) tegi kõva avalduse ja põhiline on see, et meil on vaja kvooti suurendada, et olümpiakohti juurde saada ja siis saame juba edasi sportlasi jagada,» lausus Saarepuu ERR-ile.

«Täna on meil kolm meeste kohta ja need on täidetud, aga ma usun, et kaks tuleb juurde,» sõnas Saarepuu.

Ka Veerpalu kinnitas, et eesmärk on selge. «Kindlasti käib praegu võitlus olümpiakoha nimel. See oligi - kõik välja pigistada,» sõnas ta.

Täna peetakse Eesti meistrivõistlustel suusavahetusega sõidud, enne Pyeongchangi suurvõistlust on olümpiapiletit võimalik lunastada veel Planica ja Seefeldi MK-etappidel.