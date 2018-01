Endine tippkergejõustiklane jäi olümpiakoondisest välja

2014. aastal Sotši olümpiamängudel naiste kahebobis 11. koha saanud Jones lootis, et kuulub koondisesse ka nüüd, ent USA delegatsiooni juhid otsustasid teisiti - olümpiale sõidavad Elana Meyers Taylor, Jamie Greubel Poser, Aja Evans ja debütant Lauren Gibbs. Otsust mõjutas ka tõik, et kui 2010. ja 2014. aastal osales USA naiste kahebobis kolme kelguga, Pyeongchangis aga kahega.

Unfortunately, I did not make the Olympic Team but I’m pumped for @lagibbs84 to make her first Oly team and join returning vets @eamslider24 @JamieGreubel and @AjaLEvans. They will rep USA very well https://t.co/xUErLDyUT6