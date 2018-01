Marten Liivi konkurendi tuhkatriinulugu inspireerib Kanada koondist

Morrison võitis Sotši olümpiamängudel 2014. aastal 1000 m sõidus hõbemedali ja 1500 m sõidus pronksmedali. Järgnevad aastad polnud tema jaoks aga meelakkumine: eestlase Marten Liivi konkurent sattus 2015. aastal mootorrattaõnnetusse, vigastades tõsiselt reit ning kopse.

«Ärkasin 36 tundi hiljem haiglas. Minu purunenud reieluud stabiliseeris metallist varras… ja mul ei olnud aimu ka, kuidas ma sinna sattusin. Arst küsis mult, kas ma tean, kus ma olen. Vastasin eitavalt,» meenutab ta.

Morrison oli haiglas kaheksa ööpäeva ning tema õe sõnul külastas kiiruisutajat 60 inimest. Et mees oli tugevate rohtude all, nägi ta ka hallutsinatsioone. «Mulle tundus, et kõik, kes mind külastavad, tahavad mind tappa. Olin täiesti liikumatu.» meenutab ta. «Teisel päeval küsisin oma arstilt, kaua mind kinni hoitakse, sest nädala pärast pidi toimuma minu venna pulm. Vend palus mind isameheks ning ma ei tahtnud sellest ilma jääda. Arst vastas: «Ei mingil juhul.» Palusin õel teha nimekirja asjadest, mida ma välja saamiseks tegema pean ning ta aitas mind.»

Morrison jõudiski pulma, kuid nädalaga pidi ta suutma ennast ise pesta, urineerima korralikult, vähendama kortisooli taset veres, oskama karkudega liikuda ning mis peamine – loobuma kangetest valuvaigistitest. «Minu keha pidi ise hakkama saama.»

Vaevalt paranenud, sai ta aasta hiljem aprillis Utah osariigis jalgrattamatkal südameataki.

Denny Morrison Sotši pronksmedaliga / ANDREJ ISAKOVIC | FOTO: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

«Ma olin katki. Mul oli murtuid luid. Aga sisemiselt ei murdunud ma kunagi,» meenutas Morrison. Neljandale olümpiale jõudmine on tema jaoks juba võit omaette. «See tundub poodiumina. Ei, see tundub võiduna,» rääkis ta.

Kanada olümpiakoondisesse kuulub ka tema abikaasa Josie Morrison, kes asub heitlema Saskia Alusaluga. «Nägin iga päev, kuidas ta tahtis siia tagasi jõuda. See oli tema eesmärk ning ta ei andnud kunagi alla ja see on ka põhjus, miks ta olümpiale sõidab,» tunnustas Josie oma armastatut.