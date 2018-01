Kahest kaks: Veerpalu tegi nädalavahetusel puhta töö

Veerpalu jõudis lõpusirgele piisava edumaaga, et sai ka publikule kummardada. Eestlane edestas Hiina suusatajat Jincai Shangi 1,7 sekundiga. Kolmandana lõpetas Algo Kärp (+5,1). Eesti meistrivõistluste pronksmedali teenis Alvar Johannes Alev, kes oli üldarvestuses neljas (+17,8).

Andreas Veerpalu võitis suusavahetusega sõidu | FOTO: Tairo Lutter

Veerpalu võitis eile ka meeste 15 km eraldistardist vabatehnikasõidu ning Team Haanja treener Anti Saarepuu avaldas lootust, et sellega võib Veerpalu teenida ka olümpiakoha.

«Täna on kolm kindlat kohta: Raido Ränkel, Karel Tammjärv ja Marko Kilp. Eks Andreas (Veerpalu, tuli 15 km vabatehnikasõidus Eesti meistriks - toim) tegi kõva avalduse ja põhiline on see, et meil on vaja kvooti suurendada, et olümpiakohti juurde saada ja siis saame juba edasi sportlasi jagada,» lausus Saarepuu ERR-ile.