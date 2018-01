Itaalia võitis, Norra jäi alles viiendaks

Eile meeste vabatehnikasprindi võitnud itaallane Federico Pellegrino oli võitmatu ka täna, kui koos paarimehe Dietmar Nöckleriga edestati lõpusirgel Rootsit (Emil Jönsson, Teodor Peterson, +1,07) ning Venemaad (Andrei Krasnov, Gleb Retivõhh, +1,13).

Pellegrino did it again! (Noeckler, Pellegrino) first in the team sprint free in Dresden. Second place for (Joensson, Petterson), third place for (Krasnov, Retivykh). #fiscrosscountry pic.twitter.com/Nl1nLak0hE