Anette Veerpalu kindlustas olümpiakoha, venna saatus veel ebaselge

«Kui see koht tuleb meile enne, kui kvootide asi lukku läheb (21. jaanuar – toim), siis on koht tema. Aga kui hakatakse lisakohti jagama, siis loevad MK-tulemused esmajärgus,» selgitas Saarepuu Andreas Veerpalu seisu.

Teisisõnu, kui järgmisel nädalavahetusel suudetakse Planicas Eestile neljas OM-koht tuua, siis kuulub see Veerpalule. Kui aga kvootide asi on lukus ning mõned riigid loobuvad enda kohtadest ning need lähevad ümberjagamisele, siis loevad MK-tulemused.

Praegu on meessuusatajatel kindlad kolm OM-kohta ja need kuuluvad Raido Ränkelile, Marko Kilbile ja Karel Tammjärvele.

«Kindlasti arvestatakse ka Eesti meistritiitlit. Andreas on kindlasti lisakoha tulekul sellele kõige lähemal,» andis Saarepuu mõista, et Andrease seis pole halb.

Andrease nädalavahetusel võidetud kahte meistritiitlit kokku võttes tõdes Saarepuu, et 23-aastane Veerpalu on kõva võitleja. «Andreas näitas mõlemas sõidul, et ta on lõpus väga hea ja see on ka teada. Ta on kõva võitleja. Eile tegi väga kõva viimase ringi, mis on võib-olla isegi muljetavaldavam kui tänane võit,» sõnas Saarepuu.

Naistest võitis eile 10 km eraldistardisõidus Eesti meistritiitli Tatjana Mannima, täna oli suusavahetusega sõidus parim Anette Veerpalu. Ühtlasi kindlustas Anette Veerpalu endale ka olümpiakoha.

21-aastase Anette Veerpalu tänast meistritiitlit kommenteerides tunnistas Saarepuu, et mingis mõttes võib seda ka kergeks üllatuseks nimetada. «See oli ikkagi mingis mõttes positiivne üllatus, et ta suutis just uisus lõpuga konkurentidest jagu saada. Kui ta oleks klassikas teistelt eest sõitnud ja uisus kohta hoidnud, siis pigem ütleks, et see poleks üllatus,» ütles Saarepuu.