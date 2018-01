Rio olümpia superstaar otsustas vaikimise lõpetada

Nassar mõisteti hiljuti 60 aastaks vangi lapsporno omamise eest. Sel kuul seisab Nassar veel omakorda silmitsi kahe lõppeva kohtukaasusega, mis puudutavad naisvõimlejate seksuaalset ahistamist. Oodata on süüdimõistvat otsust, sest Nassar on võimlejate ründamist tunnistanud.

Eile otsustas Biles sotsiaalmeedias ahistamisvastase kampaania #metoo raames oma loo ära rääkida. «Ka mina olen üks, keda Larry Nassar seksuaalselt ahistas. Uskuge mind, sellest oli palju raskem alguses rääkida, kui neid sõnu siia kirjutada. On mitmeid põhjuseid, miks mulle on olnud vastumeelne oma lugu jagada, kuid see pole minu süü,» kirjutas 20-aastane Biles.

«See ei ole normaalne, et ravi, mida teostab usaldatud koondise arst, nimetatakse «eriraviks». See käitumine on vastuvõetamatu, vastik, ahistav. Eriti veel inimese poolt, kelle kohta öeldi, et võin teda usaldada,» jätkas Biles.

«See juhtum murdis mu südame. Ma pean pidevalt naasma samasse treeningkeskusesse, kus see kõik aset leidis. Ma arsmastan seda sporti nii palju ning ma pole loobuja. Ma ei luba ühel mehel röövida oma armastust ja rõõmu,» lubas Biles.

Varasemalt on Nassari ahistamisest avalikult rääkinud USA kahekordne olümpiamedalisti McKayla Maroney, kelle sõnul sattus ta esmakordselt ahistamise ohvriks USA koondise treeninglaagris, kui ta oli alles 13-aastane. Võimleja sõnul rääkis Nassar talle, et teostab tütarlapse peal «meditsiiniliselt vajalikku ravi, mida ta on oma patsientidele pakkunud juba üle 30 aasta». Mida «ravi» endast detailsemalt kujutas, jättis naine enda teada.