Eesti bobi jäi teel Pyeongchangi olümpiale toppama

Sisuliselt maeti olümpialootus maha juba aasta aega tagasi, selgitab Eesti kahekelgu roolija Hardi Link. Pärast jaanuaris Euroopa karikasarja (MK-sarjale järgnev tase) etapil St. Moritzis saadud 24. kohta (kaotust esikoha saanud Läti kelgule, mida juhtis väikeste medalimõtetega Pyeongchangi sõitev Oskars Melbardis, kogunes ainsaks jäänud laskumisel 4,20 sekundit) enam ühelgi võistlusel ei starditud.

Lingi sõnul oli põhjuseks finantsmure – polnud mõtet kulutada raha olukorras, kus Eesti mehed said käia ainult võistlustel ja pidid vahepealsel ajal, kui rivaalid treeninglaagrites viibisid, kodus istuma. Mahajäämust nõnda ei vähendatud. «Korralikuks arenguks on aastas vaja teha 70–100 sõitu, aga mul kogunes kolme hooaja peale ainult 72 sõitu,» sõnab Link.

Bobisõidu eripära on, et tavaliselt ühel laagri- või treeningupäeval üle kahe-kolme sõidu teha ei saa, sest korraga on ühel rajal mitukümmend kelku ning enamaks lihtsalt ei jagu aega. «Vaimne pool maksab – üheks sõiduks valmistumine kestab kolm tundi, aga kui rennis kurvi sisenedes või väljudes ühe sajandiksekundiga hilineda, ongi kõik kihvas,» räägib Link.

Läbitud 72 laskumist on 22-aastase Lingi hinge siiski korraliku bobisõidupisiku istutanud ning treener Eddy Riva on talle rõhutanud, et tegu pole ühe-kahe aasta projektiga, sest algaja õnnega ei tee bobisõidus midagi, vaid maksavad kogemused.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) tippspordikomisjon on kokku leppinud, et Rivaga istutakse maha ja arutatakse edasisi plaane märtsis. Spordidirektor Martti Raju märgib, et EOK eesmärk pole kasvatada olümpiakohtade arvu, vaid toetada neid, kellel on lootust saavutada häid tulemusi.

Pärast Pyeongchangi taliolümpiat lähevad talialad üle süsteemile, mis rakendus suvealadele 2016. aasta Rio de Janeiro olümpia järel. A- ja B-kategooria toetusi määratakse ainult tiitlivõistluste heade tulemuste eest, C-kategooriat (600 eurot kuus) komisjoni otsuse põhjal olümpiakandidaatidele. Lühike tõlge: rahamäed bobimehi ootamas pole.

«Me ei diskrimineeri kedagi, vaid kuulame kõigi spordialade nägemuse ära. Aga me ei kutsu kedagi kohtuma selleks, et küsida: kui palju teil raha vaja on?» ütleb Raju.