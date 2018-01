Vigastusest taastunud Beilmann naaseb MK-sarja

Nüüdseks on protsess jõudnud faasi, mil 22-aastasel sportlasel on lubatud võistlusradadele naasta, kirjutab Biathlon.ee . Kontrollstardiks osales Beilmann möödunud nädalal IBU karikasarja sprindivõistlusel, kus saavutas oma karjääri parima, 17. koha.

Eelnevast tulenevalt on koondise treenerid otsustanud anda Beilmannile võimalus ka MK-sarjas. «Kuna Meril tegi väga hea võistluse IBU karikasarjas ja paranemisprotsess on kulgenud plaanipäraselt, siis on õige hetk anda talle võimalus startida ka MK-l. Koondise arsti kinnitusel võib Meril startida ja see sai koondise määramisel ka otsustavaks,» kinnitas koondise abitreener Indrek Tobreluts.