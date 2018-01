Üks Korea, üks probleem

Pärast kahte aastat vaikust helises 4. jaanuaril Panmunjeomi piirikülas taas telefon. Lõuna-ja Põhja-Korea vahel taastus dialoog, mis oli katkenud viimase agressiivsetele tuumakatsetustele järgnenud sanktsioonide tõttu.

Miks Põhja-Koreas taas telefonile vastati, võib oletada. USA president Donald Trump on veendunud, et just tema agressiivne välispoliitika on põhjus, miks Kim Jong-un naabritega kontakti otsima hakkas. Ka Lõuna-Korea president Moon Jae-in tänas ametivenda Ameerikast kõneluste algatamisele kaasa aitamise eest. Põhja-Korea teatas seepeale, et Trump ajab suust välja vaid pahna ja mingit rolli tal selles ei ole.

Propagandavõimalus

Ent geopoliitika tulipunktidest räägitakse Postimehes teistes rubriikides. Olgu siin mainitud oletus, et Põhja-Korea otsustas läbirääkimiste laua taha tulla selleks, et Pyeongchangi olümpiamängudel pildile pääseda.

Põhjust pole raske näha. Pyeongchang paikneb vaid 50 kilomeetri kaugusel Põhja-Korea piirist ehk sama hästi kui nende koduõuel. Pinged Korea poolsaarel on viimase aasta jooksul üha teravnenud ning seetõttu on iga Põhja-Korea liigutus mängude ajal kõrgendatud tähelepanu all. See tähendab, et ka nende sportlased saavad maailma meedias mitu korda rohkem tähelepanu kui ükskõik millise teise riigi esindaja.

Rääkimata siis sellest, et koos iluuisutajate ning jäähokimängijatega – vähemalt esialgu pole teatatud, et mängudele pääseks võistlema rohkem Põhja-Korea sportlasi – sõidab Pyeongchangi ka 230-pealine ergutusbrigaad. Võib vaid spekuleerida, kui palju neist inimestest on julgeolekutöötajad, kelle ülesanne on valvata, et kellestki ülejooksikut ei saaks, aga nende komejant ületaks igal sammul uudisekünnist. Kõik see on vesi Põhja-Korea propagandaveskile.

Aga seegi pole otseselt probleem. Põhjakorealaste võimaliku osalemise murekoht on sootuks puhtsportlik.

Iluuisupaariga Ryom Tae-Ok ja Kim Ju-Sik on asi klaar – nemad on kvalifikatsiooninõuded täitnud, ning kuigi ametlik OMi registreerimistähtaeg on möödas, on nende võistlusele pääsemine loogiline. Aga mis saab hokinaistega?

Teistest suurem naiskond?

Nimelt ei pane Põhja-Korea välja oma naiskonda, vaid nende mängijad liituvad Lõuna-Korea kolleegidega ning kokku pannakse ühine võistkond. «Mängijad on oma olümpiakoha välja teeninud ja nad väärivad seda. Järsku lisatakse aga inimesi. Loomulikult see mõjutab mängijaid!» kommenteeris ühise naiskonna loomist Lõuna-Korea peatreener Sarah Murray. «Olen üpris šokeeritud, et see juhtus nii lühikest aega enne olümpiat. Kui neid kuulujutte kuulsin, ei uskunud ma seda. Aga asi on tõsine.» Peale selle kardetakse Lõuna-Koreas, et naabrite kampa võtmisega kahaneb naiskonna medališanss.

Seda viimast loodetakse vältida äärmuslike meetmetega. Kui kõik teised olümpianaiskonnad tulevad jääle 22 mängijaga, siis Korea riigid esitavad Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele (ROK) palve, et ühtne Korea koondis võiks koosneda 35 sportlasest. See on aga harja punaseks ajanud konkurentidel.

10. veebruaril ootab (praeguse nimega) Lõuna-Korea naiskonda ees kohtumine Šveitsiga. Viimaste hokiliidu pressiesindaja Janos Kick kommenteeris, et šveitslased mõistavad sammu võimalikku positiivset mõju maailma poliitilisele olukorrale. «Aga sportlikust poolest ja mõeldes kõigile riikidele, kes on oma naiskondadesse panustanud raha ja vahendeid, ei ole me selle poolt – see pole aus ja moonutab võistlusreegleid.»

Põhja- ja Lõuna-Korea olümpiajuhid kohtuvad eesootaval laupäeval ROKi esindajatega, et teemat arutada. Samuti peaks kohtumisel selguma, kas ROK annab mängudele vabapääsme veel mõnele Põhja-Korea sportlasele, kes ei ole olümpianormi täitnud. Kaalukausil on ühelt poolt sportlik printsiip, teiselt otsuse rahustav mõju maailma poliitikale. Tõenäoliselt võidab viimane.

Lisalugu:

Ühinenud Korea kui rahu sümbol

Kui Lõuna- ja Põhja-Korea panevad Pyengchangi taliolümpiamängudel välja ühise hokinaiskonna, on see esimene kord, mil 1950. aastast sõjajalal olevad riigid võtavad spordipeost osa ühtse koondisega. Ava- ja lõputseremooniatel on sõbralikud oldud aga varemgi: 2000 Sydneys, 2004 Ateenas ning korra ka taliolümpial, 2006 Torinos.