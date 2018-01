Legend, kelle suur Venemaa hülgas ja nüüd kahetseb

Anastassija Kuzmina

Sündinud 28. augustil 1984 Tjumenis.

OM: kaks kulda (Vancouveris 2010 ja Sotšis 2014) ja üks hõbe (Vancouveris).

MM: hõbe (Pyeongchangis 2009) ja pronks (Hantõ-Mansiiskis 2011).

MK: 11 etapivõitu.

Pere: abikaasa Daniel, tütar Olivia (2) ja poeg Jelissei (10). Elavad Slovakkias Banska Bystricas.

LISALUGU

Venemaalt Lõuna-Korea lipu alla ja vastupidi

Anastassija Kuzmina pole sugugi ainuke Pyeongchangis võistlustulle asuv kodakondsust vahetanud sportlane. Järgnevalt valik tuntumatest.

Kahevõistluse MK-sarja liider Jan Schmid. Mario Facchini/AP

Jan Schmid (34) – endine Šveitsi, praegune Norra kahevõistleja. Hetkel MK-sarja liider. Esindas kahel olümpial ja MMil Šveitsi, kuid alates Vancouverist (2010) Norrat. Omapärane, et Schmid on sündinud ja elanud kogu elu Trondheimis, kuid kuni 2006. aastani oli tal taskus vaid Šveitsi pass – mõlemad ta vanemad on selle riigi kodanikud. Šveitsi ja Norra suusaliit vaidlesid tosina aasta eest Schmidi ületuleku ajal kõvasti, lõpuks tuli Norral maksta umbes 12 500 euro suurune kompensatsioon.

Jakov Fak on jäänud tänavu alla vaid suurele duole ehk Martin Fourcade'ile ja Johannes Thingnes Bö'le. JOE KLAMAR/AFP

Jakov Fak (30) – endine Horvaatia, praegune Sloveenia laskesuusataja. Võitis Horvaatiale olümpia- (2010) ja MM-pronksi (2009) ning oli Vancouveri talimängude avatseremoonial lipukandja. Sloveenia eest võisteldes on ta võitnud täiskomplekti MM-medaleid: kaks kulda (2012 ja 2015), hõbeda (2012) ja pronksi (2013). Asub hetkel MK-sarjas kolmandal kohal.

Ole Einar Björndaleni abikaasa Darja Domratšova on toonud Valgevele pinutäie suuri medaleid. Matthias Schrader/AP

Darja Domratšova (31) – endine Venemaa, praegune Valgevene laskesuusataja. Ehkki Domratšova nägi ilmavalgust Minskis, esindas ta noorteklassis Venemaad. Kuid 2004. aastal märgati ta talenti sünnikantsis – värbamine õnnestus. Kõigi aegade edukaima talisportlase Ole Einar Bjørndaleni abikaasa on Valgevenele toonud kolm olümpiakulda ja ühe hõbeda, kaks MM-kulda, viis hõbedat ja ühe pronksi ning MK-sarja üldvõidu.

Maailm ei tunne piire: Anna Frolina, Lõuna-Korea. Alexander Vilf/Sputnik

Anna Frolina (34) ja Timofei Lapšin (29) – endised Venemaa, praegused Lõuna-Korea laskesuusatajad. Venemaa naiskonna koosseisus 2009. aastal maailmameistriks tulnud Frolina (endine Bulõgina) vahetas värve tunamullu, Lapšin mullu. Mõistagi importis Lõuna-Korea sportlased peatset koduolümpiat silmas pidades.

Viktor Ahn võistleb peatsel olümpial sünnimaa publiku ees, aga mitte selle värvides. David J. Phillip/AP

Viktor Ahn (32) – endine Lõuna-Korea, praegune Venemaa lühirajauisutaja. Tõusis Hyun-soo Ahni nime all kolme kuld- ja ühe hõbemedaliga Torino (2006) mängude edukaimaks sportlaseks. Kuid suured erimeelsused koduses alaliidus viisid pärast pikka vindumist nii kaugele, et Sotši (2014) olümpial esindas aegade pärjatuim lühirajauisutaja – nüüd juba Viktor Ahni nime all! – hoopis Venemaad. Tulemus polnud paha: kolm kulda ja pronks. Nüüd võistleb ta n-ö sõltumatu sportlasena olümpiajääl sünnimaal, pärast mida on lubanud karjääri lõpetada.

Värvika olemusega Vic Wild esindab Venemaad. ERIC GAILLARD/REUTERS

Vic Wild (31) – endine USA, praegune Venemaa lumelauasõitja. Wild esindas veel 2010. aastal olümpial sünniriiki, ent läks siis sealsete ametnikega – kes kuulutasid lumelauaprogrammi lõppenuks – lootusetult tülli. Wild abiellus Venemaa lumelauduri Aljona Zavarzinaga, vahetas kodakondsust, tõi uuele kodumaale tolle koduolümpial kuldmedali ja sai president Vladimir Putinilt kõrge auhinna! «Jäänuks ma USAsse, istuksin praegu ilmselt kodus ja teeksin arvatavasti midagi banaalset ja igavat,» teatas Wild.