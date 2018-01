Venelaste viimane lootus – spordikohus

Kokku karistas ROK 43 sportlast, kellest 42 kaebasid otsuse CASi. Kolme laskesuusataja edasikaebust järgmisel nädalal ei arutata, aga ülejäänud 39 juhtumit küll, kinnitas CAS eile. Ülekuulamised peaksid kestma kuus päeva ning neid teevad kaks kohtukoosseisu. Üks arutab 28 juhtumit, mis puudutavad sportlasi, kes on vaatamata ROKilt saadud karistusele jätkanud võistlemist jõuproovidel, mille üle ROKil juriidiline võim puudub (näiteks MK-sarjad). Teise koosseisu hooleks jääva 11 juhtumiga seotud sportlased pole võistlusel osalenud. Protsessid on, nagu CASis ikka, kinnised.

CAS teatas, et loodab otsused avaldada 2. veebruaril ehk nädal enne Pyeongchangi taliolümpiamängude avatseremoonia algust. Ent lahtine on, mis juhtub, kui CAS mõistab Venemaa sportlased õigeks ja tühistab neile määratud osalemiskeelu, sest nimeline registreerimine Pyeongchangi taliolümpiale lõpeb 28. jaanuaril.

Käärid nende kuupäevade vahel võivad tekitada absurdseid olukordi. 1 näide: CASis õigeks mõistetud sportlane ei saa ikkagi olümpiale, sest tähtaeg on läbi. 2. näide: juba olümpiakoondisesse kinnitatud (ja Pyeongchangi sõitnud?) sportlase nimi tõmmatakse sealt maha, et teha ruumi CASis õiguse saanule.

Eestis Andrus Veerpalu dopingujuhtumi kaudu tuntuks saanud CAS on rahvusvahelise spordielu kõrgeim kohtuorgan, mille jurisdiktsioonile on end allutanud kõik olümpialiikumises osalevad rahvusvahelised spordiorganisatsioonid. CASi otsused on lõplikud ja jõustuvad kohe. Neid on võimalik edasi kaevata ainult Šveitsi föderaalkohtusse ja ainult menetlusreeglite rikkumise alusel, mitte otsuste sisu tõttu.