Kohtunike otsus lõpetas dramaatilisel moel Läti superstaari pika valitsemisaja

Võistluspäeva hommikul üllatasid kohtunikud aga lätlast teatega, et Dukursi tulemus Šveitsis Sankt Moritzis peetud eelmisel etapil on tühistatud. Lätlane sai seal kolmanda koha, kuid järelkontrollis selgus, et tema kelgu jalased on liialt tugevad. Nii ei piisanud Dukursil ka Köningssees sakslase Axel Jungki järel saadud teisest kohast, MK-sarja üldvõitjaks krooniti 1545 punkti kogunud Yun.