Björndaleni abikaasa kurjustas norralastega

Ka Björndaleni abikaasa, kolmekordne olümpiavõitja Darja Domratševa tunnistas Valgevene ajakirjandusele, et on norralaste otsuses pettunud.

«Mul on siiani raske uskuda, et ta ei tule olümpiale. Minu jaoks, nagu ka igale teisele laskesuusatamise fännile, oleks tema olümpial võistlemine unistuse täitumine. Kas ta võttis otsust rahulikult? Olge nüüd, kuidas sai ta sellesse rahulikult suhtuda? Ta on ilmselgelt endast väljas, me mõlemad oleme,» teatas Domratševa.