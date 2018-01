Eesmärk pühitseb abinõu: Lõuna-Korea olümpiakoondis kubiseb põhja-ameeriklastest

Tegu on suuresti sama meeskonnaga, mis teenis eelmisel kevadel ajaloolise ja üllatava pääsme MMi kõrgeimasse divisjoni. Ukrainas peetud turniiril jäeti selja taha sellised riigid nagu Kasahstan, Ungari ja Poola. Kust niisugune hüpe, kui arvestada, et kõik koondislased mängivad igapäevaselt kolmes Lõuna-Korea klubis: Anyang Halla, Chuncheoni High1 või Daemyungi ridades?

Saladusele on tegelikult lihtne jälile saada: tuleb vaid nimekiri ette võtta ja läbi lugeda. Võrreldes MM-turniiriga on lisandunud näiteks Brock Radunske ja Mike Testwuide, seejuures on 34-aastane Radunske nimekirja kogenuim mängija. Koondisesse kuuluvad väravavaht Matt Dalton, kaitsjad Alex Plante, Eric Regan ja Bryan Young, ründajad Radunske ja Michael Swift... Pole ju just kõige koreapärasemad nimed!

Nipp peitub selles, et pea kõik need mehed on juba mitu aastat mänginud Aasia Liigas, elanud tükk aega Lõuna-Koreas ja saanud ka selle riigi kodanikeks. Kõik eelmise lõigu lõpus nimetatud mehed on sündinud Kanadas, Testwuide aga USAs. Samas liitus Radunske Anyang Hallaga juba 2008. aastal ehk on seal veetnud kümme aastat. Korealased on andnud mehele ka vahva hüüdnime: Canadian Big Beauty ehk vabas tõlkes «Kanada Suur Kaunitar».