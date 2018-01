Lõppenud nädal oli Eesti sportlastel viimane võimalus sportlikult olümpiakohti juurde teenida. Kuigi lõplik tõde selgub täna keskpäeval, siis ilmselt ei suudetud lõpuspurdiga Eestile olümpiakohti juurde tuua. See tähendab, et vähemalt enne olümpiakohtade ümberjagamist on Eesti koondis 18-liikmeline.