Šokk: Sotšis Venemaa rahvuskangelaseks tõusnud korealast ei lubata olümpiajääle

Pyeongchangi olümpial ehk kodujääl An aga suure tõenäosusega starti ei pääse. See sai selgeks täna ja tuli venelastele üsnagi ootamatult. Põhjus on iseenesest lihtne: mis muud kui kurikuulus McLareni raport, sellest tulenev ROKi otsus ning Venemaa sportlaste kohustus tõestada, et nad on puhtad ja võivad Pyeongchangis olümpialipu all võistelda.

«Ootamatu info. Võistluskeelu saanud sportlaste nimesid me juba teadsime ja Viktor An sinna ei kuulunud. Nüüd selgus, et CAS vaatab alanud nädalal meie olümpiasportlaste nimekirja üle. An pole aga sellesse nimekirja kantud, mis tähendab, et tal pole enam võimalust olümpiale pääseda,» teatas väljaandele Sport Ekspress jurist Mihhail Prokopets.

Venelased on otsusest, millega An ja veel kaks tema koondisekaaslast ülevaadatavast nimekirjast välja jäeti, hämmingus. «Viktor An aitas Venemaa lühirajauisutamisel raiuda akna Euroopasse,» ei hoidnud Venemaa Riiguduuma kehakultuurikomitee liige Dmitri Svištšjov toimuva kirjeldamisel värve kokku. «Sarnaselt miljonitele tema fännidele olen minagi otsusest šokeeritud, see on kohutav samm.»

Lisaks Anile ei saa olümpial startida Denis Airapetjan ja Vladimir Grigorjev. Kui Grigorjevil on Sotšist ette näidata koos Aniga võidetud meeskondliku teatesõidu kuld ja lisaks veel viis EM-kulda, siis Airapetjan võitis jaanuari alguses Dresdenis peetud lühirajauisutamise EMil Venemaa koondise koosseisus teatesõidus hõbemedali. Võistkonda kuulus ka An.

Viktor An ja tema kuus olümpiakulda. FOTO: Vladimir Pesnya/RIA Novosti

Venelased loodavad nüüd ennekõike, et Ani nime ei mainita üheski raportis negatiivses kontekstis. Seni pole keegi uisutajat dopinguga patustamises otsesõnu süüdistanud. «ROKi otsus on lühinägelik. Jah, An elab nüüd Venemaal, aga tema kodumaa on ju Lõuna-Korea! Ta lihtsalt võistleb praegu Venemaa lipu all,» üritas Svištšjov venelasi toimuvast veidral moel distantseerida.