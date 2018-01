Sildarul jäi vigastusele vaatamata olümpiakohast väga vähe puudu

Tihedama konkurentsiga pargisõidus on olümpiakoha taganud 16 riigi (Austraalia, Austria, Hiina, Jaapani, Kanada, Lõuna-Korea, Mehhiko, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Soome, Suurbritannia, Šveitsi, USA, Uus-Meremaa ja Venemaa) sportlased, Eesti on pingereas 20. kohal ehk samuti olümpiapääsmest mitte just kuigi kaugel. Parigsõidus võinuks Eestit olümpiakoha saamise puhul ja Sildaru eemalejäämisel seejuures esindada ka Karoliine Holter, kellel on erinevalt rennisõidust sel alal vajalik FIS-punkt olemas. Kuid paraku lõhkus ka Holter novembris treeningutel põlve ja paraneb tänaseni lõikusest.