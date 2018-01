Nimelt sai eile lukku läinud FISi edetabeli põhjal selgeks, et Eesti mäesuusatajatest sõidavad olümpiale 17-aastane Laine ning 18-aastane Anna Lotta Jõgeva. Eriti silmapaistev on just Laine tõus, sest hooaja alguses peeti favoriitideks meeste ainsale olümpiakohale 23-aastast Tõnis Luike ja 20-aastast Juhan Luike.