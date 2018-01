KIIRUISUTAMINE. Lühirajauisutaja Viktor Ani sportlaskarjäär on olnud üsna keeruline. 2006. aasta olümpiamängudel veel Ahn Hyun-soo nime all Lõuna-Koreale kolm kulda ja kuhjaga kuulsust toonud An võttis viis aastat hiljem Venemaa kodakondsuse ning oli Sotšis stardis juba uue lipu all. Tulemuseks taas kolm kuldmedalit ja koht venelaste südameis.