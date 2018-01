Tšehhi kapten tõuseb ühele pulgale Hašekiga, aga Jagr püsib esikohal

Meeskonna kapten on Martin Erat, kellel on ühena vähestest varasem olümpiaturniiril mängimise kogemus. 36-aastane Erat osaleb olümpiamängudel neljandat korda ja kerkib seeläbi ühele pulgale näiteks legendaarse Dominik Hašekiga. Kokku on Tšehhi koondist seni neljal olümpial esindanud kuus meest, Eratist saab seega seitsmes. Üks mees on aga neist kõigist kõvem ja see on loomulikult iginoor Jaromir Jagr, kes hoiab viie olümpialkäiguga Tšehhi rekordit jätkuvalt enda käes.