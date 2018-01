Domratševa lükkas Bjørndalenit puudutava spekulatsiooni ümber

«Plaan on, et ta tuleb minuga kaasa,» kinnitas Domratševa Norra ajakirjanikele.

Seni oli Bjørndalen kahe vahel, kas minna oma abikaasale toeks või mitte. «Ma ei tea, kas on õige kaasa minna. Darja on seal suure pinge all ning minu lähedus ei pruugi head teha,» ütles Bjørndalen varasemalt.

Valgevenelanna sõnul pole aga Bjørndalenist mingit tüli. «Nendeks päevadeks on just hea, kui saan lisatoetust. Hea tuju tuleb alati kasuks,» kinnitas Domratševa.

Kuigi Bjørndalen on oma abikaasa sõnul olümpiakoondisest välja jäämise tõttu löödud, usub naine, et norralane saab peagi sellest üle. Lisaks kinnitas Domratševa, et ei kavatse Bjørndalenit enda treeneriks nimetada. «Mul on juba treener ning ma ei vaheta oma plaane lihtsalt sellepärast, et minu abikaasa ei pääsenud olümpiakoondisesse.»