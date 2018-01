ROK ei luba Venemaa staare Šipulinit ja Ustjugovit olümpiale!

Nimelt avaldas ROK eile nimekirja Venemaa sportlastest, kellel on nende poolt roheline tuli olümpiamängudel osalemiseks. Üllatuslikult polnud nimekirjas aga kumbagi Venemaa tähte. Sealjuures on mõlemad sportlased sel aastal aktiivselt osalenud MK-sarjas. Šipulin hoiab laskesuusatamise MK-sarjas neljandat kohta, Ustjugov on murdmaasuusatamise MK-sarjas kokkuvõttes 9. kohal.