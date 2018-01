USA olümpiajuht sai ränga diagnoosi

Olümpiale 60-aastane Blackmun, kes on olümpiakomiteed juhtinud viimased üheksa aastat, sestap ei sõida, sest teda ootab juba käesoleva nädala lõpus ees operatsioon. Samuti soovitasid arstid tal seejärel kohe taastusraviga alustada, vahendab portaal Insidethegames.biz.

Blackmuni tehtud töö mängis olulist rolli selles, et USA sai medalitabelis esikoha nii 2010. aastal Vancouveris, 2012. aastal Londonis kui ka 2016. aastal Rios. Samuti loetakse tema teeneks seda, et Los Angeles kandideeris edukalt 2028. aasta suvemängude korraldajaks. Praegu tegeleb Blackmun aktiivselt sellega, et valida välja, milline USA linn sobiks 2030. aasta talimängude kandidaadiks – kas Salt Lake City, Denver või Reno.