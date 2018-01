Olümpiavõitja roppustest kubisev vihapurse ROKi aadressil: kõnts, kaabakad!

ЧТО ЗА Х....., реально нет других слов! Это полнейший беспредел уже! Да простят меня за такие слова, это полный ПИЗДЕЦ!!!!А иностранцы ещё говорят, что спорт вне политики! МОК, ВАДА, все, кто принимал и принимает эти решения-ТВАРИ, МРАЗИ ломающие жизнь чистейшим спортсменам, людям, которые положили жизнь и душу ради спорта! Разрывается сердце от новостей!!! @aleksandrastepanova @ivan_bukin_ @stolbova_ksenia @klimov_f, держитесь #россия #россиявкликаястрана #наснерастоптать

A post shared by Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) on Jan 23, 2018 at 8:40am PST