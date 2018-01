Veerpalu pääseb olümpiale!

Rahvusvahelise suusaliidu FIS esialgne olümpianimekiri näitas, et Eesti murdmaasuusakoondis koosneb Pyeongchangis kahest mehest ja kahest naisest. Tegelikult oli juba siis üsna kindel, et vähemalt kolmanda meessuusataja saab Eesti starti saata, sest jäädi esimesena joone alla ja varasemad kogemused rääkisid, et eespool olijad loobuvad oma kohtadest.

Seega oli kindel, et olümpiale pääsevad MK-sarjas normi täitnud Marko Kilp, Raido Ränkel ja Karel Tammjärv.

Küsimus oli, kui palju loobujaid tuleb, sest teise lisakoha saamisel paiknes Eesti üheksandal positsioonil. Tänahommikuse seisuga on see piir ületatud – olümpianimekirjas on ruumi juba 11 sportlasele, mis tähendab, et Eesti saab juurde veel ühe koha ja see läheb neljandale meessuusatajale. Kõigi eelduste kohaselt sõidab Lõuna-Koreasse ülemöödunud nädalavahetusel Haanjas kahekordseks Eesti meistriks kroonitud Andreas Veerpalu.

Kolmandat lisameest Eestil ilmselt loota ei ole, sest selleks peaksid vabanema veel 45 kohta. See tähendab, et kuigi nüüd on võimalus panna olümpial välja ka Eesti teatemeeskond, on seis ideaalsest kaugel, sest Ränkel ja Kilp on sprinterid ning eriti viimaselt on 10-kilomeetrise trassi kiiret läbimist keeruline oodata.